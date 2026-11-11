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Jadi Irup Hari Pahlawan 2026 di PTK, Dirut Pertamina Dorong Keandalan Maritim Nasional

Jadi Irup Hari Pahlawan 2026 di PTK, Dirut Pertamina Dorong Keandalan Maritim Nasional
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Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri hadir sebagai instruktur upacara Hari Pahlawan 2026 di Kantor Pusat Pertamina Trans Kontinental (PTK), Jakarta, Selasa (10/11). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan kelautan Indonesia sebagai negara maritim.

Penegasan tersebut tecermin pada penyelenggaraan Upacara Hari Pahlawan 2026 di Kantor Pusat PTK di Jakarta, Selasa (10/11) dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri hadir sebagai instruktur upacara (irup).

Jadi Irup Hari Pahlawan 2026 di PTK, Dirut Pertamina Dorong Keandalan Maritim Nasional

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Simon menyampaikan tanggal 10 November mengingatkan keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

"Perjuangan itu lahir dari keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air yang harus dijaga bersama dengan pengorbanan yang tidak mengenal kepentingan pribadi," jelas Simon.

Sebagai perusahaan jasa kemaritiman, PTK mendukung konektivitas dan logistik maritim nasional.

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Upaya ini terwujud dengan adanya operasional PTK di seluruh wilayah Indonesia, di antaranya melalui pengelolaan 366 kapal milik seperti kapal pandu tunda, kapal pengangkut awak (crew boat), Anchor Handling Tug Supply (AHTS) atau kapal multifungsi untuk mendukung kegiatan eksplorasi serta produksi minyak dan gas bumi di laut lepas, hingga kapal pembawa muatan dan kapal pendukung kegiatan keamanan dan keselamatan.

Jadi Irup Hari Pahlawan 2026 di PTK, Dirut Pertamina Dorong Keandalan Maritim Nasional

Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjadi inspektur upacara (irup) Hari Pahlawan 2026 di Kantor Pusat PTK, Jakarta

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