Jadi Irup Hari Pahlawan 2026 di Salemba, Abdul Muis Bacakan Amanat Mensos Gus Ipul
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di halaman kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Selasa (10/11).
Tema yang diusung tahun ini adalah 'Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan'.
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan kantor pusat Kemensos.
Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam amanat yang dibacakan Abdul Muis, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pegawai menjadikan nilai-nilai kepahlawanan, seperti keberanian, pengabdian, persatuan, dan kepedulian, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, semangat perjuangan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui kerja sungguh-sungguh, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa harus menjadi bagian dari keseharian kita, di mana pun kita berada dan apa pun profesi yang kita jalankan," katanya.
Dia menegaskan, melanjutkan perjuangan para pahlawan juga berarti menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 31, 33, dan 34 UUD 1945 yang menjadi landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kemensos menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di Salemba, Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis bertindak sebagai irup
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