Jadi Kakak-Adik Dengan Rey Bong di Film Terbaru, Mawar De Jongh Cerita Begini
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Mawar De Jongh membintangi film terbaru berjudul 'Ayah Ini Arahnya Ke Mana, Ya?'.
Dalam film tersebut, dia berperan sebagai Dira, kakak dari Darin yang diperankan oleh Reybong.
Mawar De Jongh mengaku tak kesulitan membangun chemistry dengan Rey Bong sebagai kakak-adik.
Sebab menurutnya, Rey Bong sangat terbuka, sehingga mereka tak kesulitan membangun chemistry.
"Kami ada beberapa kali pertemuan reading, terus dari awal reading juga Reybong sangat-sangat terbuka, maksudnya dia kayak mencairkan suasana," ujar Mawar De Jongh di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).
"Kami bilang dia lemnya sih di hubungan keluarga ini, iya," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rey Bong lantas mengungkapkan hal yang dilakukannya demi membangun chemistry dengan Mawar De Jongh.
Demi mencairkan suasana, dia rela 'menggila' di hadapan Mawar De Jongh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
