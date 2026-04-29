Jadi Kepala Bakom, Qodari Dinilai Mampu Orkestrasi Komunikasi Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Literasi Politik Indonesia (LPI) Ujang Komarudin menilai komunikasi pemerintah bisa makin terpadu dan efektif setelah Muhammad Qodari ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom).

"Saya melihatnya Pak Qodari itu mampu menjalanlan komunikasi program pemerintah semakin kuat," kata Ujang kepada awak media, Rabu (29/4).

Dia menuturkan publik berharap program pemerintah era Prabowo Subianto bisa tersampaikan kuat ke masyarakat di bawah kepemimpinan Qodari sebagai Bakom.

"Ya, harapannya seperti itu. Harapannya presiden seperti itu, harapan rakyat juga seperti itu," lanjut Ujang.

Menurutnya, latar belakang pengalaman Qodari menjadi modal dalam menjalankan tugas mengorkestrasi komunikasi pemerintah.

"Dalam konteks mengorkestrasi kebijakan komunikasi pemerintah seperti itu, latar belakang pengalamannya banyak tampil di media, Pak Qodari akan mampu menjalankan tugas dengan baik," lanjut Ujang.

Baca Juga: Majas Ala Qodari soal WTS dan STW di Media

Toh, kata dia, Qodari punya pengalaman memimpin Kantor Staf Presiden (KSP), sehingga terbiasa menjalankan fungsi komunikasi pemerintah.

"Sebenarnya, kan, apa yang dilakukan oleh Pak Qodari sudah dilakukan ketika dia menjadi kepala staf kepresidenan, kan, kepala KSP juga ketika dijabat oleh yang bersangkutan itu menjalankan fungsi komunikasi juga," ungkap Ujang.