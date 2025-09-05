menu
Jadi Khatib Salat Jumat di Pestapora 2025, Rhoma Irama Sampaikan Pesan Menyentuh
Pedangdut Rhoma Irama menjadi imam sekaligus khatib Salat Jumat di Festival Pestapora 2025. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Festival Pestapora 2025 yang digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat sedikit berbeda.

Ribuan penonton Pestapora 2025 menjalankan solat jamaah perdana di lokasi festival. 

Kegiatan ini hadir seiring adanya perubahan jadwal festival, yang biasanya pukul 15.00 WIB.

Penyelenggara menyiapkan alas putih untuk yang dibentangkan di lapangan panggung untuk menjalanakan ibadah dengan tenang.

Kendati matahari siang menyengat, salat Jumat tetap berjalan dengan teratur dan khidmat. 

Hal lain yang spesial dari salat Jumat di Pestapora 2025 kali ini, kehadiran pedangdut Rhoma Irama sebagai imam sekaligus khatib.

Dalam khutbahnya, Rhoma menyampaikan pesan agar Indonesia terus dijaga senantiasa diberikan keberkahan.

Di sisi lain, Fauzan Lubiz mendapat kesempatan menjadi muazin salat Jumat di Pestapora 2025.

