Jadi Komisaris Elitery, Sandiaga Uno Bidik Ekspansi Bisnis ke Pasar ASEAN
jpnn.com, JAKARTA - PT Data Sinergitama Jaya Tbk (IDX: ELIT) atau Elitery memperkuat jajaran strategis perusahaan untuk mendukung ekspansi bisnis teknologi ke pasar regional, khususnya Malaysia dan kawasan ASEAN.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengangkatan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Komisaris sekaligus pemimpin Strategic Advisory Council Elitery.
Pengangkatan itu disetujui pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu (26/8).
Strategic Advisory Council akan memberikan arahan strategis bagi Elitery, terutama dalam bidang investasi, pengembangan bisnis internasional, dan sektor keuangan.
Kehadiran Sandiaga juga diharapkan memperkuat pengembangan bisnis perusahaan di bidang cloud, kecerdasan buatan (AI), managed services, dan keamanan siber.
Direktur Utama Elitery Kresna Adiprawira mengatakan keterlibatan Sandiaga secara formal merupakan kelanjutan dari hubungan pembinaan yang telah berlangsung sejak perusahaan dirintis.
"Dengan kesediaan beliau memimpin Strategic Advisory Council, semangat pembinaan itu kini hadir secara formal memperkuat disiplin, tata kelola, serta pengalaman dan jejaring di bidang investasi dan keuangan,” ujar Kresna.
Komisaris Utama Elitery Roestiandi Tsamanov mengatakan pengalaman Sandiaga dalam bisnis dan investasi diharapkan dapat mendukung perjalanan perusahaan menuju pasar ASEAN.
Sandiaga Uno bergabung dengan Elitery untuk memperkuat strategi bisnis dan ekspansi teknologi ke pasar ASEAN.
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