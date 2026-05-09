Jadi Lokasi SPKLU sebagai Magnet Baru, Aloha PIK2 Targetkan 1,4 Juta Pengunjung

jpnn.com - TANGERANG - Kawasan wisata dan kuliner Aloha di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menargetkan dikunjungi 1,4 juta wisatawan lokal dan mancanegara pada 2026 ini. Para wisatawan bisa datang untuk menikmati konsep destinasi pantai, kuliner dan lifestyle di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu.

Kini, daya tarik Aloha PIK2 bertambah dengan kehadiran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center. Fasilitas pengecasan cepat untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) itu membuat distinasi berpasir putih tersebut tidak hanya menjadi tempat kuliner dan rekreasi, tetapi juga makin relevan dengan kebutuhan pengguna kendaraan listrik.

Operation Deputy Division Head Commercial Retail 2 ASG Ang Fu Shen mengatakan Aloha PIK2 terus memperkuat fasilitas penunjang agar menghadirkan pengalaman yang kian lengkap bagi para wisatawan. Salah satunya ialah dengan menghadirkan SPKLU. Menrutu Ang, para pengunjung kini bisa menikmati suasana Aloha PIK2 sambil menunggu proses pengisian daya kendaraan listrik.

“Bukan hanya kuliner, ini juga memiliki fasilitas dengan pemandangan yang bagus. Jadi, sambil mengecas kendaraan listrik, pengunjung bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada di Aloha,” katanya, Sabtu (9/5).

Ang Fu Shen menyebut kehadiran SPKLU Center itu membuat fasilitas Aloha PIK2 yang merupakan destinasi wisata modern ini makin lengkap.

SPKLU dengan catu daya ultra-fast charging tersebut juga memperkuat posisi Aloha PIK2 sebagai ruang publik yang terintegrasi dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat saat ini. “Dengan adanya tambahan SPKLU, fasilitas di Aloha jadi makin lengkap,” ungkapnya.

Ang Fu Shen pun menambahkan bahwa ASG juga membuka peluang penambahan SPKLU di kawasan PIK2. Langkah itu didasari kian meningkatnya kebutuhan pengguna kendaraan listrik, dan berkembangnya ekosistem EV di kawasan mandiri terintegrasi tersebut. “Ada kemungkinan penambahan lagi. Seperti yang sudah disampaikan, jarak antar-SPKLU nantinya sekitar dua sampai tiga kilometer sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik,” katanya.

Ang Fu Shen pun meyakini target 1,4 juta wisatawan mengunjungi Aloha pada tahun ini bisa tercapai. Menurut dia, minat masyarakat terhadap destinasi wisata terpadu, terutama kawasan yang menghadirkan kuliner, suasana rekreasi, dan fasilitas penunjang dalam satu lokasi, terus tumbuh.