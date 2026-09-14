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Jadi Menkeu, Suahasil Sebut APBN Harus Biayai Program Prioritas Pemerintah

Jadi Menkeu, Suahasil Sebut APBN Harus Biayai Program Prioritas Pemerintah
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Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia)

jpnn.com - Menteri Keuangan Suahasil menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Hal tersebut menjadi salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Suahasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Suahasil mengatakan Prabowo memberikan arahan agar keuangan negara tetap sehat sekaligus kredibel sehingga APBN dapat menjalankan agenda prioritas pemerintah.

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“APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah,” ucap Suahasil di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut dia, APBN harus memiliki fondasi yang sehat agar mampu menjalankan fungsi tersebut.

Selain itu, kredibilitas APBN juga harus dijaga sehingga pengelolaan keuangan negara tetap mendapatkan kepercayaan.

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“Karena itu, APBN harus sehat selain harus sehat dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya,” ujarnya.

Suahasil memastikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melanjutkan pekerjaan yang selama ini telah dilakukan untuk menjaga kondisi keuangan negara.

Menkeu Suahasil menegaskan APBN harus mampu mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

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