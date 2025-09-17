Jadi Menpora, Erick Thohir Bakal Menurunkan Berat Badan
jpnn.com - JAKARTA - Erick Thohir resmi menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).
Mantan menteri BUMN itu dipercaya menggantikan posisi Dito Ariotedjo.
Erick mengaku akan menurunkan berat badan setelah dilantik menjadi menpora.
Dia mengaku akan kembali tekun melakukan sejumlah olahraga.
"(Rencana) jangka pendek, ngurusin badan karena sudah mesti bulu tangkis lagi, renang lagi," ucap Erick, Rabu (17/9).
Erick pun mengaku telah menerima berbagai arahan dari Presiden Prabowo dalam mengemban tugas sebagai menpora.
Selain mengurus olahraga, Erick mengaku bakal mengoptimalkan potensi para pemuda di Indonesia.
"Artinya, pemuda ini ke depan harus dibangun secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa ke depan," ungkapnya.
Resmi dilantik menjadi menteri pemuda dan olahraga, Erick Thohir bakal menurunkan berat badan.
