Jadi Menpora, Erick Thohir Panen Ucapan Selamat dari Para Pemain Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Ketum umum PSSI itu pun langsung panen ucapan selamat dari para pemain timnas Indonesia.

Sedikitnya, empat pemain tim Garuda, yakni Jay Idzes, Thom Haye, Sandy Walsh, dan Rizky Ridho, menyelamati Erick melalui Instagram Story, setelah pria berusia 55 tahun ini dilantik menjadi Menpora oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, kemarin Rabu.

Lewat Instagram resminya, Kamis, Idzes percaya bahwa kepemimpinan dan visi oleh Erick, membuat olahraga di Indonesia mendunia.

“Dengan kepemimpinan dan visinya, mari kita tempatkan peta Indonesia di peta dunia,” kata bek tengah Sassuolo tersebut.

Thom Haye, yang kini berseragam Persib menyebut penunjukan Erick sebagai Menpora adalah “Langkah lain menuju perubahan yang menginspirasi dan kemajuan untuk masa depan”.

Sementara itu, Sandy Walsh dalam Instagramnya menaruh hormat yang sebesar-besarnya kepada Erick.

“Saya hanya ingin mengucapkan selamat atas pengangkatan Anda sebagai menteri olahraga yang baru. Saya senang melihat perubahan positif yang Anda buat selangkah demi selangkah, dan tidak hanya untuk kami di tim nasional. Hormat saya yang sebesar-besarnya,” kata Sandy, yang kini berseragam Buriram United.

Sandy menyatakan tak sabar untuk segera bertemu Erick pada Oktober nanti, saat timnas Indonesia berjuang mendapatkan satu tiket Piala Dunia 2026 dalam babak kualifikasi yang dimainkan di Arab Saudi, melawan tuan rumah Saudi dan Irak.