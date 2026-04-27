Jadi Mitra Pemberdayaan UMKM, KrediOne Telah Salurkan Rp3,7 Triliun di Jabar

jpnn.com, BANDUNG - KrediOne mendapat Anugerah Mitra Pemberdayaan UMKM dalam ajang Pikiran Rakyat Award 2026 yang digelar di Bandung.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi KrediOne dalam memperluas akses pembiayaan dan mendukung penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di Jawa Barat.

“Penghargaan ini menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi kami untuk terus memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan bertanggung jawab," kata Direktur Utama KrediOne, Kuseryansyah, Senin (27/4).

Dia mengatakan, sejak 2019, KrediOne telah menyalurkan pendanaan di Jawa Barat dengan nilai kumulatif mencapai Rp3,7 triliun.

Penyaluran pembiayaan tersebut dinilai turut memperkuat akses permodalan bagi pelaku UMKM, mendorong ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.

KrediOne juga dinilai komitmen mengedepankan prinsip Governance, Risk, and Compliance atau GRC secara konsisten.

Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan proses bisnis berjalan disiplin, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen sebagai fondasi keberlanjutan industri keuangan digital.

Kuseryansyah menambahkan, penghargaan tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan keuangan yang berdampak bagi masyarakat.