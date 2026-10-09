Jadi Mobil Listrik Murah, Suzuki e-Sky Gunakan Teknologi Baterai BYD
jpnn.com, JAKARTA - Suzuki mengungkapkan bahwa mobil listrik e-Sky yang dirilis di Jepang menggunakan teknologi baterai dari BYD.
Langkah itu dilakukan untuk mendapatkan harga jual yang terjangkau.
Sebelumnya, Suzuki dan BYD melakukan kerja sama dalam pengadaan teknologi baterai kendaraan elektrik.
Kolaborasi itu agar bisa mencapai tingkat harga yang kompetitif.
CarNewsChina pada Rabu (7/10), melaporkan Suzuki e-Sky ditenagai baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 26 kWh yang diklaim bisa menempuh jarak hingga 310 km berdasarkan standar Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP).
Mobil listrik penumpang jenis Kei-car pertama Suzuki ini dibangun di atas platform khusus kendaraan listrik yang baru dikembangkan dan dilengkapi dengan sistem penggerak e-Axle buatan sendiri.
Suzuki e-Sky berukuran panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, tinggi 1.625 mm, serta jarak sumbu roda 2.460 mm. Beratnya 1.030 kg.
Suzuki menawarkan tiga versi e-Sky. Model tingkat dasarnya dirancang terutama untuk klien korporat dan diproduksi berdasarkan pesanan tanpa disertai fitur seperti pengisian daya cepat demi menekan biaya.
Suzuki mengungkapkan bahwa mobil listrik e-Sky yang dirilis ke publik menggunakan teknologi baterai dari BYD.
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