Jadi Narsum Siniar, Hasto Beber Isi Buku Pembongkar Siasat Jokowi Menjahati PDIP
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kembali menceritakan tentang kelicikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.
Kali ini, Hasto mengungkap tentang skenario Jokowi menggerus suara PDIP.
Hasto membeber hal itu saat menjadi narasumber atau narsum podcast (siniar) Akbar Faizal Uncensored yang tayang di YouTube baru-baru ini.
Dalam siniar yang dipandu Akbar Faizal itu, Hasto tidak sekadar melontarkan tudingan soal Jokowi, tetapi merujuk pada hasil penelitian indonesianis dari Australian National University (ANU) Prof. Marcus Mietzner.
Hasil penelitian itu ditulis menjadi buku ‘Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition’ yang diterbitkan pada April 2026.
Hasto menuturkan dalam buku itu ada tulisan yang membuatnya kaget, yakni tentang skenario Jokowi mengambilalih PDIP.
“Rencana pengambilalihan PDI Perjuangan oleh Jokowi ternyata dilakukan dengan cara yang licik, tidak ksatria, yakni menusuk dari belakang dengan cara memberi fasilitas menteri-menteri dari Golkar untuk mengalahkan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 yang lalu,” kata Hasto.
Peraih gelar doktor ilmu geopolitik dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu menambahkan buku Marcus Mietzner mendedahkan rencana Jokowi menggunakan Partai Golkar untuk mendegradasi atau menurunkan suara PDIP pada Pemilu 2019.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali menceritakan tentang kelicikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.
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