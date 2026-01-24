Jadi Official Logistics Partner Konser Dua Delapan Padi Reborn 2026, JNE Sediakan Tiket

jpnn.com, JAKARTA - JNE kembali menunjukkan dukungannya terhadap industri musik tanah air dengan menjadi Official Logistics Partner untuk Konser “Dua Delapan” Padi Reborn.

Konser ini merupakan perayaan 28 tahun perjalanan musik Padi Reborn yang akan diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan, pada 31 Januari 2026 mendatang.

Mengusung konsep panggung 360° Experience Stage, konser ini menjanjikan pengalaman yang lebih dekat dan personal bagi para Sobat Padi.

Bertepatan dengan penyelenggaraan konser ini, Padi Reborn juga siap meluncurkan album terbaru bertajuk Dua Delapan, yang menjadi album kedelapan mereka sekaligus penanda usia 28 tahun perjalanan bermusik. Salah satu lagu dalam album tersebut berjudul “Ego”, telah lebih dulu dirilis pada November 2025.

Melalui album ini, Padi Reborn memperlihatkan evolusi musik mereka yang tetap relevan dengan realitas hubungan manusia masa kini, namun tetap kuat secara emosional.

Konser yang dipromotori oleh Northstar Entertainment dan Megapro Communications ini akan menampilkan aransemen musik yang lebih segar dari sederet lagu yang dibawakan dari album pertama hingga album terbaru. Tidak hanya menghadirkan lagu-lagu hits legendaris yang dikemas secara modern, Padi Reborn juga mengajak Fanny Soegi dan Sal Priadi untuk berkolaborasi di atas panggung.

Megapro Communications menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen dalam menyajikan hiburan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

“Konser Dua Delapan Padi Reborn merupakan kolaborasi Megapro Communications dan Northstar Entertainment yang disupport oleh JNE sebagai salah satu sponsor. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan suguhan konser musik yang akan meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton baik dari sisi tata visual, audio, dan aksi panggung yang spesial sehingga dapat menjadi catatan sejarah bagi perjalanan musikalitas Padi Reborn,” ujar General Manager Megapro Communications Gege Dhirgantara.