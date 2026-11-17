jpnn.com, PALEMBANG - Unit II Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan menangkap seorang wanita berinisial SM.

SM ditangkap karena diduga bekerja sebagai operator layanan pelanggan judi online. Dari pekerjaan tersebut, tersangka meraup penghasilan Rp10 juta per bulan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, tersangka diduga bertugas melayani komunikasi dan keluhan para pemain melalui fitur percakapan langsung atau live chat.

Layanan tersebut mencakup penanganan kendala teknis permainan, pengaturan ulang kata sandi, transaksi deposit yang tertunda, hingga proses penarikan dana taruhan atau withdraw.

Tersangka juga diduga berkomunikasi dengan koordinator atau mentor jaringan melalui aplikasi Telegram untuk meneruskan berbagai kendala teknis yang disampaikan para pemain.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, tersangka diketahui pernah bekerja pada perusahaan perjudian daring serupa di Filipina sebelum menjalankan aktivitasnya dari Palembang.

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Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel Kompol Jery Antonius Nainggolan mengungkap bahwa pengungkapan perkara ini bermula pada 20 Oktober 2026 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika petugas menerima informasi mengenai dugaan aktivitas operasional perjudian daring di wilayah Kota Palembang.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim penyidik melakukan penyelidikan untuk mengetahui lokasi dan peran pihak yang diduga terlibat.