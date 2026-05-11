Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Atas Persija, Adam Alis: Masih Ada 2 Laga Sisa

jpnn.com - JAKARTA - Pemain Persib Bandung Adam Alis menjadi sosok pahlawan kemenangan dramatis Maung Bandung atas Persija Jakarta pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5). Namun demikian, hal itu tidak membuat Adam Alis maupun Persib Bandung larut dalam kemenangan.

Adam justru meningatkan timnya untuk fokus sampai akhir kompetisi. Sebab, masih ada dua laga sisa yang harus dilakoni Persib Bandung. "Kemenangan ini penting, tetapi kami belum boleh puas. Sekarang fokus kami dua pertandingan terakhir. Kami ingin tetap berada di puncak sampai akhir," kata Adam Alis.

Persib yang sempat tertinggal lebih dahulu atas Persija pada laga di Stadion Segiri, mampu membalikkan keadaan lewat dua gol yang dicetak Adam Alis pada babak pertama. Gelandang bernomor punggung 18 itu muncul di saat tim berada dalam tekanan besar dan mengubah jalannya pertandingan hingga membawa timnya meraih kemenangan 2-1.

Adam mengakui bahwa jalannya duel melawan Persija jauh dari kata mudah. Menurut dia, tekanan yang diberikan lawan, terutama pada awal laga, sempat membuat Persib kesulitan mengembangkan permainan.

"Babak pertama sangat berat buat kami. Kami sempat tertinggal dan cukup tertekan, tetapi semua pemain tetap tenang dan terus berusaha mencari momentum untuk bangkit," kata Adam Alis seusai pertandingan.

Dua gol yang dia cetak memang membuat namanya menjadi penentu kemenangan. Namun, Adam menegaskan sorotan individu bukan hal utama baginya. Dia lebih memilih menempatkan kemenangan tim di atas segalanya. "Gol tentu penting, tetapi yang paling penting kami bisa ambil tiga poin. Itu yang kami cari dari pertandingan ini," ucapnya.

Kemenangan itu membuat posisi Persib di puncak klasemen Super League makin kukuh. Meski begitu, Adam langsung meminta rekan-rekannya menutup euforia kemenangan itu. Dia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Dua pertandingan tersisa akan menjadi penentu, sehingga fokus penuh harus segera diarahkan ke laga berikutnya.

Persib akan menghadapi dua laga sisa melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara. Kemenangan atas Persija membuat Maung Bandung unggul tiga angka dari Borneo FC yang menempel ketat di posisi kedua klasemen Super League. (dkk/jpnn)