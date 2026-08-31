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Jadi Pahlawan Persib, Mariano Peralta Singgung Keberuntungan

Jadi Pahlawan Persib, Mariano Peralta Singgung Keberuntungan
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Mariano Peralta (kanan) dan pelatih Persib Igor Tolic (kiri) dalam konferensi pers pascalaga play-off AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Play maker Persib, Mariano Peralta, jadi pahlawan saat tim mengalahkan Manila Digger di pertandingan play-off AFC Champions League Two (ACL 2) pada Senin (31/8) malam.

Gol semata wayangnya di menit ke-89, mengantarkan Persib ke babak penyisihan grup ACL 2.

Winger asal Argentina itu juga beberapa kali memberikan ancaman serius bagi tim lawan.

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Peralta mengatakan, bukan hal yang mudah bisa mencetak gol di laga malam ini. Dia membutuhkan waktu 88 menit sampai akhirnya usaha dia membuahkan hasil.

"Hari ini sedikit berat, kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami, saya beruntung bisa mencetak gol," kata Peralta seusai pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) malam.

Menurutnya, kemenangan kali ini adalah hasil kerja keras seluruh pemain di lapangan. Namun, ada juga keberuntungan yang sedang berpihak kepadanya.

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"Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League Two. Saya rasa saya beruntung bisa mencetak gol di laga ini," ucap pemilik nomor punggung 10 itu.

Sementara itu, pelatih Persib, Igor Tolic mengatakan, timnya memang layak memenangkan duel malam ini.

Winger Persib, Mariano Peralta, malam ini menjadi penentu kemenangan Persib atas Manila Digger. Singgung faktor keberhasilannya.

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