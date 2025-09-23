Jadi Pahlawan Saat Persib Kalahkan Arema FC, Federico Barba Titip Pesan untuk Bobotoh
jpnn.com - Bek Persib Bandung Federico Barba jadi pahlawan seusai membawa timnya mengalahkan Arema FC pada pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/9/2025) malam.
Gol telat pemain asal Italia itu memastikan Maung Bandung pulang dengan tiga poin berkat kemenangan dramatis 2-1 atas Arema.
Sebelumnya, tuan rumah memimpin 1-0 terlebih dahulu melalui gol Matheus Conceicao pada menit ke-12. Kemudian, Persib menyamakan kedudukan lewat aksi Uilliam Barros (59').
Perubahan strategi dilakukan Pelatih Persib Bojan Hodak dengan memasukkan Barba pada menit ke-65 menggantikan Beckham Putra. Kehadiran Barba membuat Maung Bandung makin agresif, terutama dari sisi sayap.
Puncak drama terjadi di masa tambahan waktu. Berawal dari tendangan sudut William Marcilio, Barba yang berada di depan gawang sukses menanduk bola dengan keras.
Sundulannya tak mampu dihentikan kiper Arema, sekaligus memastikan Persib membalikkan keadaan pada menit ke-90+4.
Ekspresi Kebahagiaan Barba
Seusai pertandingan, Barba tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Dia menyebut momen tersebut sangat spesial karena bukan hanya menjadi gol perdananya, melainkan juga memastikan timnya pulang dengan tiga poin.
"Perasaan yang luar biasa. Saya sangat senang bisa mencetak gol perdana untuk Persib. Apalagi, gol itu membantu tim meraih kemenangan. Yang terpenting memang hasil akhirnya, yaitu tiga poin," kata Barba, Selasa (23/9/2025).
Perasan bek Persib Federico Barba usai mencetak gol penentu kemenangan saat melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang.
