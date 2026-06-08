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Jadi Pelatih Persija, Shin Tae Yong Pasang Target Tinggi

Jadi Pelatih Persija, Shin Tae Yong Pasang Target Tinggi
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Suporter Persija Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta akhirnya resmi memperkenalkan Shin Tae Yong sebagai pelatih kepala dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6).

Kedatangan pelatih asal Korea Selatan itu langsung dibarengi target besar untuk mengangkat kembali kejayaan Macan Kemayoran.

Dalam perkenalan perdananya, STY menegaskan dirinya tidak datang ke Persija hanya untuk menjalani musim biasa. 

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Mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut bertekad membawa klub ibu kota meraih hasil setinggi mungkin dan tampil kompetitif dalam perburuan gelar.

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"Saya Shin Tae Yong sebagai pelatih kepala baru Persija Jakarta kali ini," ujar Shin.

Ia menambahkan fokus utamanya adalah membangun tim yang mampu bersaing di level tertinggi dan memberikan kebanggaan bagi para pendukung Persija.

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru. Pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan bisa membawa Persija berprestasi.

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