Jadi Pelumas Andalan untuk Tambang, Pertamina Lubricants Raih Gold IMS Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Lubricants kembali menorehkan prestasi di industri strategis nasional dengan meraih penghargaan Gold pada ajang Indonesia Mining Services (IMS) Awards 2026 dalam kategori Penyedia Bahan Bakar dan Pelumas.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kompetensi dan kontribusi Pertamina Lubricants dalam mendukung operasional industri pertambangan Indonesia melalui solusi pelumas berkualitas tinggi dan andal.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian kegiatan Temu Tahunan Jasa Pertambangan (TTJP) 2026 yang berlangsung di Kuta, Bali.

Keberhasilan ini tidak lepas dari performa berbagai produk unggulan Pertamina Lubricants yang telah digunakan di sektor pertambangan nasional, seperti Meditran untuk mesin diesel, Turalik untuk sistem hidrolik, serta Translik untuk transmisi hidrolik.

Produk-produk tersebut dirancang untuk mampu bekerja optimal pada kondisi operasional ekstrem khas industri tambang.

Corporate Secretary Pertamina Lubricants, Rika Gresia Wahyudi menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menghadirkan inovasi dan solusi terbaik bagi industri nasional.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pelumas karya anak bangsa mampu bersaing dan dipercaya untuk mendukung sektor strategis seperti pertambangan. Kami akan terus menghadirkan solusi pelumas yang andal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan operasional pelanggan agar dapat mendukung produktivitas industri secara berkelanjutan,” ujar Rika.

Penilaian dalam IMS Awards 2026 dilakukan melalui proses evaluasi dan asesmen oleh dewan juri berdasarkan sejumlah aspek, mulai dari kualitas produk, inovasi, performa operasional, kontribusi terhadap industri pertambangan, hingga komitmen terhadap keberlanjutan dan keselamatan kerja.