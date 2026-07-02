Jadi Pembayar Pajak Daerah Terbesar di Sultra, PT Ceria Terima Apresiasi Bapenda

jpnn.com, JAKARTA - PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) Group menjadi perusahaan pembayar pajak daerah terbesar di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra per 1 Juli 2026, perusahaan tambang nikel nasional itu menempati peringkat pertama dalam kepatuhan pembayaran pajak daerah.

Di bawah PT Ceria secara berurutan terdapat PT Vale Indonesia, Ifishdeco, PT Apollo, PT Tiran Indonesia, PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), dan PT Satria Jaya Sultra (SJS).

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Kepala Bapenda Sultra La Ode Mahbub mengatakan sektor pertambangan memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Mahbub, potensi penerimaan daerah berasal dari sejumlah jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), hingga Pajak Air Permukaan (PAP).

"PT Ceria menjadi perusahaan yang paling kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai pemegang IUP, perusahaan juga mengarahkan para kontraktor pertambangan untuk membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan ini patut diapresiasi dan diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan lainnya," kata Mahbub dalam keterangannya, Kamis (2/7).

Dia menyebut kepatuhan wajib pajak dari sektor pertambangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah.

Saat ini terdapat sekitar 82 perusahaan tambang maupun pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berpotensi menjadi kontributor PAD Sultra.