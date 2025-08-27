Jadi Pembicara di PKKMB Universitas Trisakti, Wamen Todotua Sampaikan Pesan Penting Ini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengingatkan generasi muda Indonesia harus siap menghadapi persaingan ekonomi global.

Pesan penting ini disampaikan Wamen Todotua Pasaribu kepada mahasiswa baru Universitas Trisakti dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Jakarta pada Senin (25/08).

Wamen Todotua menyebut Vietnam dengan jumlah populasi penduduknya hanya 100 juta jiwa sudah melampaui angka pertumbuhan 7 persen. Vietnam jumlah populasi penduduknya hanya 100 juta.

"Negara kita (Indonesia), populasi penduduknya 280 juta. Artinya, lebih daripada dua kali populasi Vietnam. Secara wilayah, kita jauh lebih besar. Secara potensi alam, kita jauh lebih luar biasa, lebih banyak dan beraneka ragam,” ujar Wamen Todotua dalam keterangannya, Rabu (27/8).

Dia menekankan pentingnya generasi muda mempersiapkan diri dalam era kompetisi global.

Hal ini penting untuk mendorong tujuan bangsa ini meraih kemakmuran di era Indonesia Emas 2045.

“Generasi muda yang hari ini berusia 18 tahun akan menjadi ujung tombak bangsa di tahun 2045. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri sejak dini dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan,” jelas Todo, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Todo mengemukakan pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga 2029 mendatang.