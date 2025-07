Jadi Pembicara KBAS di India, Dokter Ayu Kenalkan Teknologi Peremajaan Kulit

jpnn.com, INDIA - Dokter estetika asal Banjarmasin, Ayu Widyaningrum mengatakan inovasi teknologi dalam peremajaan dan pencerahan kulit menggabungkan kekuatan exosome dengan molekul NAD+, yang bernama EXONAD+.

Dia menguungkapk itu saat menjadi pembicara di Korean Beauty Aesthetic Summit (KBAS) 2025 yang berlangsung di Chenai, India.

Diketahui, KBAS 2025 sebagai bagian dari World Beauty PMU Congress, wadah bergengsi yang mempertemukan para dokter kecantikan dan praktisi estetika dari berbagai negara untuk bertukar ilmu, inovasi, dan tren terbaru.

Dokter Ayu pun dipercaya membawakan materi ilmiah bertajuk, “Discover the Science Behind EXONAD+: The Future of Skin Rejuvenation & Brightening through Exosome & NAD+ Innovation.”

Dia juga memperkenalkan terobosan terapi anti-aging yang kini mulai dilirik para praktisi estetika dunia, yakni PCL Booster Serum Rejuvenation.

Dia menyatakan momen berbagi pengetahuan tersebut menjadi salah satu pencapaian yang membanggakan dalam hidupnya.

“Ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di mata dunia, khususnya dalam bidang estetika dan kecantikan,” kata Dokter Ayu, dalam keterangan pers, dikutip Senin (28/7).

Kehadiran Dokter Ayu sebagai pembicara di KBAS 2025, dianggap sebagai bukti kualitas dan kompetensi dokter estetika Indonesia mampu bersaing serta diakui secara global.