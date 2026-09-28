Jadi Pembicara Seminar di PTIQ Jakarta, Hasan Nasbi: Jadilah Orang Biasa yang Luar Biasa Kualitasnya

jpnn.com, JAKARTA - Senat Mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta melalui Kabinet Berdampak menggelar Seminar Kepemimpinan Mahasiswa bertema "Mahasiswa Hari Ini, Pemimpin Esok Hari: Menyiapkan Kepemimpinan Muda dari Ruang Organisasi".

Acara berlangsung pada Senin, 28 September 2026, pukul 09.00–12.00 WIB di Ruang Gedung Baru Ma'had Lantai 2 Universitas PTIQ Jakarta.

Seminar ini menghadirkan Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. (Rektor Universitas PTIQ Jakarta sekaligus Menteri Agama RI) serta Hasan Nasbi (Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi) sebagai pembicara kunci.

Hadir pula Assoc. Prof. Dr. Baeti Rohman, M.Pd., M.A. (Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan), Assoc. Prof. Dr. K.H. Ali Nurdin, M.A. (Wakil Rektor III), Pangeran Mangkubumi, S.H., CMLC (Founder Generasi Emas Institute), dan Redza Sutiara Akbar, M.Pd. (Presidium Youth Collaboration Movement).

Menjejakkan Kaki di Atas Bumi

Alih-alih membakar semangat dengan janji kejayaan, Hasan Nasbi membuka orasinya dengan sebuah "disclaimer": ia tidak bermaksud mematahkan mimpi para mahasiswa, tetapi mengajak mereka menjejakkan kaki di atas bumi.

Keynote-nya bertajuk "Menjadi Orang Biasa yang Berkualitas: Fondasi Peradaban."

Dia mengutip pidato kelulusan di Universitas Binghamton, Amerika Serikat, tahun 2009, "Average is the New Exceptional" karya Anthony Corvino, serta pidato "You Are Not Special" oleh David McCullough Jr. di Wellesley High School.