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Jadi Pemeran Utama di Film Cek Khodam, Jirayut Akui Deg-Degan

Jadi Pemeran Utama di Film Cek Khodam, Jirayut Akui Deg-Degan
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Konferensi pers film Cek Khodam di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas asal Thailand, Jirayut menjadi salah satu pemeran utama dalam film terbaru 'Cek Khodam'.

Jirayut mengaku ini merupakan kali pertama dirinya mendapat porsi dialog banyak dalam sebuah proyek film.

Oleh karena itu, dia tak menampik ada perasaan campur aduk sekaligus khawatir terhadap ekspetasi penonton.

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"Perasaan aku campur aduk karena ini juga pertama kali aku banyak omongnya di film. Jadi kayak deg-degan juga sih, takut enggak sesuai ekspektasi orang-orang," ujar Jirayut di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/7).

Meski begitu, Jirayut berharap agar aktingnya di Cek Khodam dapat dinikmati banyak orang.

"Kayak takut mengecewakan saja begitu lho makanya kayak, 'oh my god, oh my god', aku sebenarnya enggak sabar juga pengin lihat diriku sendiri apa namanya banyak omongnya, adegannya, dialognya. Jadi kayak aduh semoga semuanya suka ya dengan hasilnya," tuturnya.

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"Bagaimana suka enggak sih? Oke enggak sih? Ya pokoknya aku jujur excited, happy, dan enggak sabar pengin lihat hasil yang aku sudah perankan," sambungnya.

Film Cek Khodam menceritakan tentang kekacauan yang terjadi ketika angka ketakutan manusia terus merosot.

Selebritas asal Thailand, Jirayut menjadi salah satu pemeran utama dalam film terbaru 'Cek Khodam'.

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