Jadi Pencetak Gol ke Gawang Persija, Adam Alis Ungkap Kendala Tim pada Babak Pertama

jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib, Adam Alis, menjadi penentu kemenangan timnya atas tuan rumah Persija Jakarta dalam derbi pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Dua gol diborong Adam Alis pada menit 28' dan 37', sekaligus membuat skor akhir pertandingan berubah menjadi 2-1 untuk kemenangan tim tamu Persib.

Sebelumnya, Persib sempat tertinggal 0-1 dari gol Persija yang dibuat oleh Alaaeddine Ajaraie menit 20'.

Delapan menit kemudian, Adam Alis mencetak gol penyeimbang yang disusul gol keduanya.

Adam mengatakan masalah timnya sebelum dia bisa mencetak gol ialah gempuran terus menerus dari Persija, yang membuat pemain kelelahan.

Namun, tim bisa membalikkan keadaan dan Adam mencetak brace penentu kemenangan.

"Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kami sangat kelelahan, dan kami sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikkan kedudukan," kata Adam dalam konferensi pers pascalaga, Minggu (10/5).

Pemain kelahiran Jakarta itu punya memori baik saat tampil di Stadion Segiri.