Jadi Penentu Kemenangan Dewa United, Calon Pemain Naturalisasi Ungkap Hal Ini

jpnn.com - Taisei Marukawa tampil sebagai salah satu sosok penting dalam kemenangan Dewa United Banten FC atas PSS Sleman.

Namun, winger asal Jepang yang tengah menjalani proses naturalisasi itu menilai ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada catatan satu gol dan satu asis miliknya.

Dewa United berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas PSS Sleman pada pekan ketiga Super League 2026/27 di Banten International Stadium, Serang, Minggu (20/9/2026) sore.

Marukawa menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Dia membuka keunggulan Dewa United sebelum memberikan asis untuk gol kedua yang dicetak Carlos Iury.

PSS Sleman sempat memberikan perlawanan melalui gol Christophe Nduwarugira. Namun, Dewa United mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir sekaligus memastikan tiga poin penting.

Meski tampil gemilang, Marukawa tidak ingin kemenangan tersebut hanya dikaitkan dengan performa individunya. Baginya, catatan gol dan asis tidak terlalu berarti ketika Dewa United gagal meraih kemenangan.

"Terima kasih atas dukungannya hari ini. Saya mencetak satu gol dan satu asis, tetapi hal yang paling penting ialah tim bisa memenangkan pertandingan ini. Jadi, saya sangat bahagia," kata Marukawa.

Pemain yang digosipkan bakal dinaturalisasi itu juga mengungkap alasan di balik performa Dewa United yang makin solid. Menurutnya, para pemain mulai memiliki pemahaman yang sama mengenai strategi tim.