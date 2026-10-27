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Jadi Penentu Kemenangan Persib, Adam Alis Ungkap Hal yang Lebih Penting dari Golnya

Jadi Penentu Kemenangan Persib, Adam Alis Ungkap Hal yang Lebih Penting dari Golnya
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Gelandang Persib Adam Alis melakukan selebrasi seusai mencetak gol penentu kemenangan saat melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor. Foto: persib.co.id

jpnn.com - BANDUNG - Adam Alis menjadi penentu kemenangan Persib Bandung atas Garudayaksa FC pada laga pekan ke-7 BRI Super League 2026/2027.

Gol Adam di menit 90+2 mengubah kedudukan menjadi 2 - 1 dan membuat Bobotoh bersorak sorai di Stadion Pakansari, Bogor.

Garudayaksa FC hampir saja mengunci skor imbang. Jairo Jean berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Setslah itu, pertahanan tim tamu terus diserang.

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Namun, menjelang menit-menit akhir pertandingan, Adam Alis muncul sebagai penentu kemenangan Maung Bandung. 

Meski menjadi pencetak gol penentu kemenangan timnya, Adam memilih tidak menonjolkan pencapaian pribadinya. Dia justru menyebut kemenangan itu merupakan buah kerja keras seluruh pemain. Adam menegaskan kemenangan itu pun layak dipersembahkan kepada Bobotoh yang hadir langsung di stadion.

"Tentang cetak gol itu tidaklah penting. Yang penting kami satu tim, siapa pun yang cetak gol semua demi tim. Ya,  alhamdulillah kami diberi kemenangan. Kemenangan ini buat suporter yang datang ke stadion, terbaik pokoknya," kata Adam, Selasa (27/10).

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Selain mensyukuri hasil pertandingan, Adam mengaku takjub melihat militansi Bobotoh yang tetap memberikan dukungan penuh meskipun Persib bermain di kandang lawan.

Kehadiran mereka membuat suasana Stadion Pakansari terasa seperti kandang sendiri bagi skuad asuhan Igor Tolic itu. 

Gelandang Persib Adam Alis enggan jemawa setelah mencetak gol penentu kemenangan saat melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari.

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