Jadi Penentu Kemenangan Persib, Mariano Peralta Blak-blakan soal Peran Barunya

jpnn.com - Mariano Peralta menjadi sosok penting di balik kemenangan Persib Bandung atas Cong Viettel FC pada lanjutan Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Gol penalti pemain asal Argentina itu memastikan Maung Bandung menang 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10/2026).

Peralta pun dinobatkan sebagai Player of the Match. Namun, kontribusinya tidak hanya soal gol. Eks pemain Borneo FC itu juga menyoroti keberhasilan Persib menerapkan strategi yang telah disiapkan sebelum pertandingan.

"Kami menampilkan permainan yang luar biasa hari ini. Rencana permainan berjalan sesuai dengan apa yang kami persiapkan dalam latihan kemarin," jelasnya.

Tak Masalah Berganti Posisi

Dalam laga tersebut, Peralta dipercaya mengisi posisi penyerang tengah, berbeda dari peran sayap yang biasa dimainkannya.

Meski mendapat tugas berbeda, dia menegaskan kesiapannya mengikuti kebutuhan taktik tim.

"Seperti yang pernah saya katakan, saya bisa bermain di beberapa posisi di lini serang. Saya siap untuk pelatih dan siap bermain di posisi mana pun yang dibutuhkan," tambahnya.

Peralta juga memahami padatnya agenda Persib yang harus bertanding dalam jeda singkat. Dia mengaku sudah memperhitungkan tantangan tersebut sebelum bergabung dengan Maung Bandung.