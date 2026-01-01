Jadi Petugas Haji, Aiman Ricky Belajar Sabar dan Telaten

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aiman Ricky baru menyelesaikan tugasnya sebagai petugas pendamping jemaah haji di Tanah Suci.

Dia lantas menceritakan pengalamannya selama menjalankan tugasnya di sana.

Baginya, pengalaman saat menjadi petugas pendamping jemaah haji itu sangat berkesan dan menantang.

"Pengalamannya tentunya menyenangkan dan itu pengalaman pertama tapi sangat berkesan buat aku dan enjoy pelaksanaannya walaupun pastinya ada banyak tantangannya, tapi menikmati sih," ujar Aiman Ricky di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (15/6).

Dia lantas mengungkapkan salah satu tantangannya saat menjalankan tugasnya tersebut. Aiman Ricky menyadari bahwa fokus utamanya bukan kenyamanan pribadi, tetapi kenyamanan jemaah.

Tugas tersebut pun seakan menjadi wadah baginya untuk melatih karakter diri.

"Tantangannya adalah bagaimana saya yang biasanya suka egois sama diri saya, suka enggak sabaran, saya dilatih banget untuk harus sabar, untuk harus bisa telaten, dan untuk harus bisa fokusnya sama jemaah," ucap Aiman Ricky.

Dia pun menanggalkan atribut keartisannya demi memastikan kenyamanan dan keamanan para jemaah.