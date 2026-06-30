Jadi Pilihan Nongkrong, De Karre Coffee & Eatery Hadirkan Menu Favorit

jpnn.com, JAKARTA - De Karre Coffee & Eatery menjadi salah satu tempat nongkrong yang siap memanjakan anak muda.

Berdiri Jl. RC. Veteran Raya No. 10 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, De Karre begitu strategis, dekat dengan Pondok Indah dan MRT Lebak Bulus.

De Karre hadir dengan suasana hangat, ruang yang luas, serta pilihan menu makanan mulai dari appetizer hingga dessert dan pastinya specialty coffee perpaduan dari biji kopi house blend top-tier dan skill artisan barista yang expert. Definisi specialty coffee yang real.

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Selain itu, De Karre juga merupakan venue yang cocok untuk meeting, work from cafe, quality time bersama keluarga, atau sekadar hangout bareng bestie.

Beberapa menu favorit yang wajib dicoba di De Karre antara lain: Mozzarella Chicken Sourdough Sandwich w/ Thin-cut Potato Chips, Grilled Salmon Creamy Garlic Sauce w/ Mashed Potato & Mixed Veggie, Sop Iga w/ Rice & Condiments, Mont Blanc, Pistachio Latte, dan Roselle Fleur.

De Karre bahkan menyediakan Promo Weekdays, Senin hingga Kamis yakni Belanja minimum Rp100.000 (sebelum tax & service) dan berikan Google Review untuk

mendapatkan gratis pilihan: Ice Americano, Hot Americano, Ice Tea, Hot Tea.

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Demi suasana nongkrong lebih hidup, De Karre juga menyediakan penampilan Live Acoustic Music setiap Jumat dan Sabtu pukul 17.30-22.30 WIB, menghadirkan pengalaman bersantai yang lebih seru bersama keluarga, sahabat, maupun pasangan.

Dengan kombinasi makanan berkualitas, kopi yang istimewa, suasana nyaman dan hiburan live acoustic music setiap akhir pekan, De Karre Coffee & Eatery siap menjadi destinasi favorit baru di kawasan Jakarta Selatan.