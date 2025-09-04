Jadi Rumah Jenama Lokal, Paras Nusantara Sajikan Menu Autentik
jpnn.com, JAKARTA - Restoran Paras Nusantara hadir menawarkan kelezatan autentik khas nusantara, yang pas sebagai tempat bagi keluarga maupun kolega menikmati hidangan Indonesia.
Restoran yang berlokasi di Jalan Cikajang No.55, Petogongan, Jakarta Selatan tersebut mengusung konsep memadukan kehangatan tradisional dengan kenyamanan modern.
Pemilik Paras Nusantara, Giovani Anggasta, menyebut restoran memiliki misi utama menjadi #RumahJenama atau rumah bagi jenama lokal.
Menurutnya, Paras Nusantara tidak sekadar restoran, melainkan wadah kolaborasi lintas bidang mulai dari kuliner, tari, musik, hingga busana untuk melestarikan budaya Tanah Air.
“Kami merasa dengan banyaknya tren makanan saat ini, perlu ada wadah untuk mendukung para pejuang UMKM lokal. Ini adalah zamannya kolaborasi,” kata Giovani di Jakarta, baru-baru ini.
Konsep yang ditawarkan dari Paras Nusantara yakni sajian dalam porsi besar untuk dinikmati bersama.
Dengan demikian, tamu dapat merasakan kebersamaan yang erat sekaligus mencerminkan nilai gotong royong khas Indonesia.
Beberapa menu andalan restoran di antaranya Soto Betawi, Dendeng Balado, Bebek Bumbu Hitam Madura, Sate Domba, hingga Ikan Bawal Bumbu Bali.
Restoran Paras Nusantara hadir menawarkan kelezatan autentik khas nusantara, yang pas sebagai tempat bagi keluarga maupun kolega menikmati hidangan Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Masak di Pinggir Pantai Kastela, Istri Anies Ajak Ibu-Ibu Lestarikan Tradisi Kuliner
- Gelar Demo Masak, Kowarteg Indonesia Bagikan Resep Masakan Nusantara
- Buka Madjapahit Culinary, Chef Axhiang Hadirkan Masakan Nusantara
- Gegara Omongan Bu Mega, PDIP Bakal Demo Masak Tanpa Migor Besok
- 2022, Dailybox Group Targetkan Punya 250 Gerai di Indonesia
- Ternyata, Ini Dia Makanan Favorit Arya Saloka, Ada Asal Yogyakarta