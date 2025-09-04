Jadi Rumah Jenama Lokal, Paras Nusantara Sajikan Menu Autentik

jpnn.com, JAKARTA - Restoran Paras Nusantara hadir menawarkan kelezatan autentik khas nusantara, yang pas sebagai tempat bagi keluarga maupun kolega menikmati hidangan Indonesia.

Restoran yang berlokasi di Jalan Cikajang No.55, Petogongan, Jakarta Selatan tersebut mengusung konsep memadukan kehangatan tradisional dengan kenyamanan modern.

Pemilik Paras Nusantara, Giovani Anggasta, menyebut restoran memiliki misi utama menjadi #RumahJenama atau rumah bagi jenama lokal.

Menurutnya, Paras Nusantara tidak sekadar restoran, melainkan wadah kolaborasi lintas bidang mulai dari kuliner, tari, musik, hingga busana untuk melestarikan budaya Tanah Air.

“Kami merasa dengan banyaknya tren makanan saat ini, perlu ada wadah untuk mendukung para pejuang UMKM lokal. Ini adalah zamannya kolaborasi,” kata Giovani di Jakarta, baru-baru ini.

Konsep yang ditawarkan dari Paras Nusantara yakni sajian dalam porsi besar untuk dinikmati bersama.

Dengan demikian, tamu dapat merasakan kebersamaan yang erat sekaligus mencerminkan nilai gotong royong khas Indonesia.

Beberapa menu andalan restoran di antaranya Soto Betawi, Dendeng Balado, Bebek Bumbu Hitam Madura, Sate Domba, hingga Ikan Bawal Bumbu Bali.