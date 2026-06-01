Jadi Runner up di Singapura, Fajar/Fikri Semangat Kejar Gelar Juara Indonesia Open 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berharap bisa menuntaskan penampilan di Indonesia Open 2026, dengan meraih gelar juara.

Ganda putra asal klub SGS Bandung itu datang ke turnamen BWF Super 1000 dengan raihan menjadi runner up pada Singapore Open 2026.

Pasangan berakronim FaFi tersebut harus puas menjadi finalis, seusai menyerah dari Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty lewat pertarungan rubber game 21-18, 17-21, 16-21.

Hasil di turnamen BWF Super 750 itu menjadi motivasi baik Fajar maupun Fikri, untuk bisa tampil maksimal di hadapan publik sendiri pekan ini.

“Raihan di Singapore Open 2026 membuat kami percaya diri bisa bersaing di sektor ganda putra dunia.”

“Semoga nantinya pekan ini di Indonesia Open 2026 bisa meraih hasil terbaik dan menjadi juara,” ujar Fikri.

Dijadwalkan Fajar/Fikri akan jumpa wakil China Chen Bo Yang/Liu Yi pada babak pertama Indonesia Open 2026.

Menilik rekor pertemuan juara China Open 2025 itu mampu menang pada 16 besar Badminton Asia Championships 2026 dengan skor 21-17, 25-23 dari wakil Negeri Tirai Bambu.