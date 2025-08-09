Jadi Single Mom, Kimberly Ryder Curhat Soal Sumber Kekuatan
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder tidak menampik ada kalanya merasa berat sebagai seorang ibu tunggal atau single mom.
Meski begitu, dia tetap bersyukur dan menikmati perannya sebagai orang tua tunggal saat ini.
"Ya ada beratnya, tetapi jangan dipikirkan beratnya. Kita enjoy saja insyaallah dengan semua ini akan diganti sama Allah kalau tidak di dunia, insyaallah di akhirat," kata Kimberly Ryder di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, baru baru ini.
Anak-anaknya serta sang ibunda merupakan sumber kekuatan bagi aktris berusia 32 tahun tersebut.
Kimberly Ryder mengatakan ibundanya juga banyak membantunya selama ini.
"Yang bikin kuat pastinya anak-anak dan juga ibuku sendiri yang sangat membantu aku banget," ucap mantan istri Edward Akbar itu.
Menurut Kimberly Ryder, dirinya kini memahami perasaan sang ibunda yang sempat meluapkan emosinya terhadap Edward Akbar.
Dia merasa bersalah karena ibunya harus turut mengambil peran dalam mengurus cucu-cucunya.
