Jadi Sponsor Utama Baduy Travel Mart III, PIK Tourism Board Dorong Investasi & Wisata Berkelanjutan

jpnn.com - PIK Tourism Board memperkuat posisinya di industri pariwisata nasional dengan menjadi sponsor utama dan mitra strategis penyelenggaraan Baduy Travel Mart III pada 5–6 Agustus 2025. Event untuk mempromosikan kepariwisataan di Banten itu digelar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Desa Budaya Baduy.

Baduy Travel Mart III bertujuan mempererat kerja sama lintas wilayah, memperluas jaringan industri, dan memajukan sektor pariwisata yang inklusif serta berkelanjutan. Pada ajang itu, PIK PIK Tourism Board turut serta mempertemukan lebih dari 150 pelaku industri pariwisata dari berbagai kota di Indonesia dan Malaysia.

Head of Tourism Development Center Agung Sedayu Group (ASG) Fenny Maria menyebut keikutsertaan PIK Tourism Board dalam Baduy Travel Mart III menegaskan komitmen perusahaan pengembang properti itu terhadap kolaborasi lintas daerah.

“Melalui partisipasi di Baduy Travel Mart, PIK Tourism Board menegaskan perannya sebagai fasilitator kolaborasi dan akselerator promosi destinasi,” ujarnya.

PIK Tourism Board yang juga menjadi peserta (seller) Baduy Travel Mart III menampilkan potensi Pantai Indah Kapuk sebagai salah satu destinasi unggulan Jakarta Utara dan Banten. Strategi promosi tersebut menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan menarik investasi di sektor pariwisata dan gaya hidup.

Tidak hanya itu, PIK Tourism Board juga memfasilitasi tur bagi para delegasi industri perjalanan (buyers) yang mencakup biro perjalanan dan pengelola destinasi. Mereka diajak mengunjungi Taman Doa Our Lady of Akita dan Aloha PIK2.

Para buyers itu juga diajak meneksplorasi pusat kuliner dan fasilitas publik yang menjadi magnet wisata di kawasan PIK 2.

Malam pertama Baduy Travel Mart III diisi dengan Welcome Dinner di Batavia PIK. Acara makan malam untuk menyambut kedatangan para tamu itu juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni Batavia Tales yang memberi sentuhan budaya khas Betawi.