Jadi Sumber Inspirasi, Owner B Erl Cosmetics Erlyanie Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Founder dan Owner B Erl Cosmetics, Erlyanie meraih penghargaan Empowerment Entrepreneur of the Year pada malam penganugerahan HighEnd Magazine Awards yang digelar di Jakarta baru-baru ini.

?Penghargaan tahunan dari HighEnd Magazine itu merupakan bentuk apresiasi bagi para tokoh perempuan dan pemimpin visioner yang tidak hanya berhasil membangun bisnis berkelanjutan, tetapi juga memberikan social impact yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya kaum wanita.

Momen tersebut sekaligus menegaskan posisi perempuan yang karib disapa Bunda Erly sebagai owner skincare lokal yang inspiratif dan berdedikasi tinggi dalam mendorong kemandirian finansial kaum wanita.

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?Kisah sukses Bunda Erly membangun bisnis skincare memang perjalanan yang penuh liku. Mengawali perjuangan dari bawah, bahkan pernah berprofesi sebagai asisten rumah tangga, ketangguhan dan tekad kuat memotivasinya untuk mengubah nasib.

Berbekal pengalaman berwirausaha secara bertahap, Bunda Erly meluncurkan B Erl Cosmetics pada 2017. Lebih dari sekadar menciptakan produk kecantikan unggulan, dia membangun ekosistem bisnis yang inklusif.

Melalui model kemitraan B Erl, ribuan ibu rumah tanggapan wanita dari berbagai penjuru Indonesia kini mampu memiliki bisnis rumahan sendiri dan mencapai kebebasan finansial.

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Pendekatan itu terbukti membukakan jalan bagi mereka yang ingin memulai bisnis tanpa modal besar namun tetap bisa menghasilkan pendapatan secara mandiri dari rumah.

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Dalam sambutan saat menerima penghargaan, Erlyanie menyampaikan rasa syukur dan harapannya untuk masa depan perempuan Indonesia.

"Penghargaan ini bukan tentang pencapaian saya pribadi. Tapi ini justru menjadi pengingat, bahwa apapun latar belakang dan masa lalu kita, itu tidak menutup masa depan kita. Saya sudah melalui perjuangan yang luar biasa untuk bisa sampai di titik sekarang. Jadi saya yakin semua perempuan Indonesia juga punya masa depan yang cerah asalkan mau berjuang dengan sungguh-sungguh,” ungkap Erlyanie, Founder & CEO B Erl Cosmetics.