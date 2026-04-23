Jadi Tamu Malut United, Persebaya Mau Main dengan Bahagia

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - TERNATE - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti aspek yang sering terabaikan timnya, yaitu kebahagiaan dalam bermain.

Tavares mengungkap hal itu menjelang pasukannya bertamu ke markas Malut United pada pekan ke-29 Super League di Stadion Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4) malam.

Menurutnya, mentalitas menjadi faktor penting melawan Malut United.

“Kedua tim kalah dalam dua laga terakhir. Jadi, saya percaya kedua tim ingin kembali menang, karena inti dari sepak bola adalah kemenangan,” kata mantan pelatih PSM Makassar itu.

Apalagi kekalahan di kandang sendiri meninggalkan luka, tetapi juga pelajaran berharga yang harus diingat pemain.

“Kami merasa sedih saat ini karena kalah di pertandingan penting di kandang. Namun, kami juga menganalisis laga itu dan melihat ada hal-hal baik yang kami lakukan,” imbuhnya.

Kini dia menekankan pentingnya keseimbangan antara tekanan dan kebebasan bermain. Dia ingin Andhika Ramadhani dkk kembali menikmati sepak bola.

“Kami butuh keseimbangan. Jadi, yang perlu kami lakukan adalah, pertama-tama, bermain dengan rasa bahagia. Kami harus menunjukkan bahwa kami senang memainkan permainan ini, karena ini adalah sebuah permainan,” ujar Tavares.

Malam ini, salah satu big match pekan ke-29 Super League, Malut United Vs Persebaya.

