Jadi Tempat Nongkrong dan Tawarkan Peluang Usaha Baru, Little Siam PIK2 Serasa Tailan

jpnn.com - JAKARTA - Kini tidak harus ke Bangkok untuk bisa berjalan di antara deretan bangunan bernuansa emas dengan atap khas Tailan. Sebab, pemandangan serupa hadir di Little Siam, kawasan komersial tematik yang berada di Milenial Park Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang.

Little Siam PIK2 menawarkan pengalaman berbeda dengan menggabungkan tempat usaha, ruang berkumpul, wisata budaya, dan aktivitas hiburan dalam satu lingkungan. Kawasan itu mengusung konsep Tailan Shopping Street yang terinspirasi dari suasana area perbelanjaan di Tailan.

Deretan rukan tampil dengan fasad yang mengambil elemen arsitektur khas Negeri Gajah Putih, terutama melalui bentuk atap dan ornamen dekoratif berwarna emas. Nuansa tersebut terlihat pada bangunan bertingkat yang saling berhadapan di sepanjang kawasan.

Koridor utamanya dilengkapi atap kaca transparan dengan ornamen khas Tailan yang membentuk ruang semi-terbuka. Desain itu menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana kawasan tematik tanpa harus berada di dalam pusat perbelanjaan tertutup.

Selain menampilkan arsitektur, Little Siam juga menghadirkan elemen budaya Tailan melalui Rupang Si Mian Fo atau Buddha Empat Wajah bersama tujuh rupang dewa-dewi. Semua rupang itu dibuat langsung di Tailan.

Kehadirannya memperkuat karakter kawasan sebagai destinasi yang tidak hanya menawarkan bangunan dengan tampilan khas, tetapi juga menghadirkan unsur budaya yang menjadi bagian dari identitasnya.

Little Siam PIK2 turut memanfaatkan ruang komersial untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan komunitas dan hiburan keluarga. Hal tersebut terlihat dalam penyelenggaraan Little Siam Fest yang menghadirkan rangkaian kegiatan sejak 25 September hingga 8 November 2026.

Pada awal Oktober, kawasan ini menjadi tempat berlangsungnya Family Water War. Anak-anak dan orang dewasa terlihat mengikuti permainan air dengan pistol air warna-warni, sementara hujan busa menambah kemeriahan acara.