Jadi Tersangka, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Dicegah ke Luar Negeri

jpnn.com - MAKASSAR - Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dicegah bepergian ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah mengeluarkan sejumlah surat terkait tindak lanjut penetapan tersangka Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang.

"Terkait dengan tindak lanjut penetapan tersangka dilakukan oleh Kortas bersama Polda Sulsel, Polresta Gowa kemarin, kami mengajukan sejumlah surat kepada mendagri, gubernur dan saksi," ujar Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel Ajun Komisaris Besar Polisi Jufri di Mapolda Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (28/9).

Dia menjelaskan ada lima surat yang dikeluarkan dalam penanganan perkara atas dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada pengurusan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Gowa tahun 2025–2026.

"Pertama, memberikan surat pemberitahuan kepada mendagri melalui Kortastipidkor terkait dengan penetapan tersangka. Kedua, mengeluarkan surat permohonan untuk pencegahan ke luar negeri terhadap Saudari HT," katanya kepada wartawan saat merilis perkembangan perkara.

Poin ketiga, mengirimkan surat pemberitahuan kepada gubernur Sulsel terkait penetapan tersangka. Hal ini dilakukan untuk diketahui dan ditindaklanjuti pemerintah provinsi setempat.

Keempat, melakukan panggilan kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan atau diperiksa sebagai tersangka terkait tindak lanjut penetapan tersangka oleh Kortastipidkor Mabes Polri.

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Kelima, mengirimkan surat pemanggilan kepada saksi-saksi yang mendukung terkait dengan kasus ini dan terkait keterlibatan pihak lain yang perlu dalami maupun pihak lainnya.

"Yang diduga melakukan intervensi ataupun menghalangi atau merintangi proses penyidikan dengan mendatangi ataupun melakukan intervensi terhadap saksi-saksi yang akan kita mintai keterangan," katanya.