jpnn.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan soal dugaan kasus yang menyandung Rien Wartia Trigina atau Erin.

Mantan istri Andre Taulany itu dilaporkan atas dugaan kasus penganiyaan terhadap asisten rumah tangga (ART).

Terkini, Erin telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus penganiayaan tersebut.

Kombes Pol Budi menuturkan ibu tiga anak itu juga telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat (20/11) lalu.

"Pada 20 November 2026, RWT telah memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi penasihat hukum dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka," kata Budi Hermanto kepada awak media.

Saat ini, pihak penyidik masih melengkapi berkas perkara tersebut untuk dikirimkan ke Kejaksaan.

"Saat ini penyidik melanjutkan proses pemberkasan untuk selanjutnya mengirimkan berkas perkara kepada JPU," ucap Budi Hermanto.

Walaupun Erin telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi penyidik memutuskan untuk tak melakukan penahanan terhadap perempuan berusia 41 tahun itu.