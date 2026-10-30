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Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Pj Gubernur Gorontalo Ditahan Kejati

Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Pj Gubernur Gorontalo Ditahan Kejati
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Mantan Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer (rompi merah muda) saat digiring ke mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk dibawa ke Lapas Kelas IIA Gorontalo, pada Jumat (30/10/2026). ANTARA/Zulkifli Polimengo

jpnn.com - GORONTALO - Mantan Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer yang merupakan tersangka korupsi pengadaan command center video wall pada 2022 resmi ditahan Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Jumat (30/10). 

Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Gorontalo Rafid Humolungo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 30 Oktober hingga 18 November 2026. Hamka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo untuk kepentingan penyidikan.

“Kami menegaskan bahwa tim penyidik akan terus melaksanakan proses hukum secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” kata Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Gorontalo Rafid Humolungo di Gorontalo, Jumat (30/10).

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Dia menjelaskan bahwa kasus ini bermula ketika Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran Rp5 miliar dalam APBD Perubahan 2022 untuk kegiatan pengadaan command center video wall. Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menemukan sejumlah komunikasi sebelum kegiatan pengadaan tersebut dianggarkan.

Dalam prosesnya, tersangka diduga memerintahkan saksi berinisial SJB yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo untuk berkoordinasi dengan Badan Anggaran, agar proyek tersebut dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.

Pengadaan tersebut diduga dimasukkan meskipun program kegiatannya belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.

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Proyek itu kemudian dilaksanakan melalui mekanisme pembelian elektronik (e-purchasing) menggunakan katalog elektronik oleh PT Prio Integrasi Universal berdasarkan kontrak Nomor 027/DISKOMINFO-ST/SPK/36834287/XI/2022 tertanggal 1 November 2022 dengan nilai Rp4,57 miliar.

Rafid menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti, petunjuk, serta barang bukti yang disita, penyidik menemukan sejumlah fakta yang menguatkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.

Mantan Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer yang merupakan tersangka korupsi ditahan Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Jumat (30/10).

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