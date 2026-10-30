Letda AG Jadi Tersangka Kematian Tentara, Kualifikasi Komando & Antiterornya Dicabut
jpnn.com, JAKARTA - TNI AD berjanji bakal memproses sesuai ketentuan kasus kasus tewasnya Letda Inf Jihad Ahmad Al-Rasyid di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (24/10).
"Kami memastikan penanganan perkara ini berjalan secara objektif, transparan, dan profesional,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono, Jumat (30/10).
Diketahui, TNI menetapkan Letda Inf AG sebagai tersangka kelalaian penggunaan senpi dalam kasus tewasnya Letda Jihad.
Letda Inf AG ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara berdasarkan penyelidikan Denpom Kopassus bersama unsur terkait.
Penyidik telah memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengamankan rekaman CCTV, serta memeriksa keterangan dari sejumlah saksi.
Donny menyebutkan Letda Inf AG diduga mengokang pistol tanpa terlebih dahulu memastikan kondisi kamar peluru.
Sementara itu, ujar dia, jari yang bersangkutan berada di area pelatuk, sehingga mengakibatkan tewasnya Letda Jihad.
Donny menyebutkan rekaman CCTV turut menjadi barang bukti peristiwa dan telah dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk proses lanjutan.
TNI AD menyebut Letda Inf AG diduga mengokang pistol tanpa terlebih dahulu memastikan kondisi kamar peluru.
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