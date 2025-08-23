Jadi Tersangka Pemerasan, Immanuel Ebenezer Dipecat dari Jabatan Wamenaker

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi memecat Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) pada Jumat (22/8) malam.

Pemecatan dilakukan setelah Noel ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Menyikapi perkembangan kasus yang menimpa saudara Immanuel Ebenerzer yang sore tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, untuk menindaklanjuti itu Bapak Presiden sudah menandatangani surat pemberhentian saudara Noel," ucap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Jumat (22/8).

Dia menambahkan tertangkapnya Noel yang selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, menjadi pembelajaran untuk pejabat lain agar tidak korupsi.

"Bapak Presiden berpesan, ini adalah pembelajaran untuk pejabat negara untuk tidak korupsi. Sebaliknya, ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi,” ungkap Prasetyo.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan dan sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3.

Penetapan ini menyusul operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada 20-21 Agustus 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/8), menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan 14 orang dan mengumpulkan bukti yang cukup. Selanjutnya, KPK melakukan pemeriksaan intensif.