jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Rien Wartia Trigina (RWT) atau Erin, mantan istri pesohor Andre Taulany, meski ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART).

"Kenapa tidak dilakukan penahanan? Yang pertama, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya yang bersangkutan itu kooperatif," kata Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmalinda kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin.

Nurmalinda mengatakan keputusan tersebut diambil karena Erin dinilai kooperatif selama proses penyidikan.

Ia menjelaskan, Erin sebelumnya telah menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan melalui kuasa hukumnya secara resmi lantaran masih berada di London, Inggris.

Pada pemanggilan berikutnya, pihak Erin juga kembali mengonfirmasi belum dapat memenuhi panggilan penyidik lantaran menjalankan ibadah umroh.

Erin akhirnya memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (20/11) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan didampingi penasihat hukum.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan kepada Erin selama dua hingga tiga jam.