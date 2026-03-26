Jadi Top Skor Sementara Persib Bandung, Andrew Jung Justru Ogah Kejar Gelar Individu

jpnn.com - Andrew Jung tampil tajam dengan menjadi top skor sementara Persib Bandung di BRI Super League 2025/26 lewat koleksi 10 gol.

Ketajaman pemain asal Prancis itu turut membawa Maung Bandung bertengger di puncak klasemen sementara.

Persib kini menyisakan sembilan pertandingan di putaran kedua. Gelar juara menjadi target utama seluruh pemain, termasuk Jung.

Namun, Jung menegaskan ambisinya bukan sekadar mengejar gelar top skor. Dia lebih memprioritaskan kemenangan tim di setiap laga.

"Target saya adalah menjuarai liga. Saya tidak peduli menjadi pencetak gol terbanyak atau mencetak gol pribadi, saya hanya ingin meraih kemenangan di pertandingan dan menjuarai liga," kata Jung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/3/2026).

Dia mengungkapkan sembilan laga tersisa layaknya partai final yang harus dimaksimalkan. Pasalnya, target hattrick juara sudah di depan mata, dengan syarat Persib tak boleh terpeleset.

Tiga poin menjadi target di setiap pertandingan yang akan dilakoni Jung cs. Laga terdekat, Persib akan menghadapi Semen Padang di Stadion H Agus Salim, pada Minggu (5/4/2026).

Berikutnya, melawan Bali United, Dewa United, Arema FC, Bhayangkara FC, PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara.