Jadi Tuan Rumah Dialog Global, DJKI Soroti Royalti Digital & Hak Cipta Jurnalistik

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum akan menggelar Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di Bali pada 7-9 Oktober 2026, disusul ASEAN Journalists Forum yang membahas perlindungan karya jurnalistik.

Dirjen DJKI Hermansyah Siregar mengatakan pihaknya mengangkat persoalan royalti di platform digital yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja.

"Ini bukan masalah Indonesia, tetapi ini masalah bersama," ungkap Hermansyah dalam siniar IP Talks On The Spot, Selasa (6/7).

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Global Dialogue merupakan kelanjutan dari proposal Indonesia soal tata kelola royalti digital global yang sebelumnya dibawa ke sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) di World Intellectual Property Organization (WIPO), Jenewa.

Forum ini akan berfokus pada tiga isu utama, yakni transparansi, akuntabilitas dan interoperabilitas dalam pengelolaan royalti lintas negara.

Hermansyah berharap upaya Indonesia bisa berujung pada lahirnya perjanjian internasional di bawah WIPO.

“Kalaupun ini belum bisa diterima oleh semua member WIPO, paling tidak ada menjadi guideline dalam hal tata kelola royalti, khususnya di platform musik digital dunia yang berkeadilan," ujar Hermansyah.

Menurut dia, aturan main yang jelas mendesak dibutuhkan karena royalti menyangkut hajat hidup banyak orang.