jpnn.com, TANGERANG - Keberadaan Dermaga CBD Beachwalk Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) makin memperluas pilihan lokasi kegiatan olahraga air (water sport) di kawasan pesisir Tangerang, Banten.

Potensi tersebut terlihat pada penyelenggaraan Grand Final Spark Competition 2026, Minggu (22/11/2026).

Babak puncak kejuaraan nasional balap jet ski yang diselenggarakan oleh Sea-Doo Indonesia itu menghadirkan finalis dari lima kota di Indonesia.

Sea-Doo Indonesia Spark Competition juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kawasan Dermaga CBD Beachwalk PIK2 sebagai lokasi aktivitas olahraga air yang tidak terbatas pada kegiatan rekreasi.

Melalui kompetisi tersebut, para peserta dapat menguji keterampilan mengendalikan jetski sekaligus membangun hubungan dengan komunitas penggemar olahraga air dari berbagai daerah.

Brand Manager Sea-Doo Indonesia Caristheo Bonancy menjelaskan Spark Competition merupakan salah satu upaya memperluas ekosistem olahraga air di Tanah Air.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat tahun ini. Hampir 200 peserta telah mengikuti rangkaian Spark Competition dari lima kota di Indonesia,” ujarnya.