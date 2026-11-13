Jadi Wajah Pertama Jakarta, Pengemudi Grab Dibekali Pengetahuan Budaya Betawi
jpnn.com, JAKARTA - Sepuluh tahun mengaspal di jalanan Ibu Kota membuat Inri Lydia Minki hafal betul pertanyaan paling sering dilontarkan penumpangnya, terutama para pelancong.
Mereka kerap penasaran soal sudut-sudut menarik Jakarta, mulai dari sejarah gedung tua hingga rekomendasi kuliner legendaris.
Selama ini, Inri menjawab sebatas apa yang dia tahu sebagai warga kota. Namun, Selasa (10/11) lalu, mitra pengemudi GrabCar mendapat bekal baru untuk membuat obrolan di dalam kabin mobilnya jauh lebih hidup.
Inri menjadi satu dari 30 mitra pengemudi roda empat Grab yang mengikuti pelatihan bertajuk “Jakarta In Your Story: Ceritakan Jakarta, Lestarikan Budaya” di Hotel Bidakara, Jakarta.
Digelar oleh Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi DKI Jakarta, acara ini diikuti total 115 pengemudi dari berbagai operator transportasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan panjang menyambut perayaan 5 Abad Jakarta pada 2027 mendatang.
Pemerintah daerah berupaya membangun jejaring Cultural Storytellers lintas sektor agar sejarah dan identitas Jakarta tidak berhenti di buku-buku arsip.
Peran pengemudi dinilai krusial, terlebih arus wisatawan ke Jakarta terus menanjak.
30 mitra pengemudi roda empat Grab mengikuti pelatihan bertajuk “Jakarta In Your Story: Ceritakan Jakarta, Lestarikan Budaya” di Hotel Bidakara, Jakarta.
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