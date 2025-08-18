Jadikan Sang Ayah Mentor, Ryu Kintaro Konsisten Membangun Jejak Bisnis Sejak Dini

jpnn.com - Nama Ryu Kintaro kian dikenal publik sebagai sosok muda yang berani melangkah di dunia bisnis sekaligus kreatif.

Dia aktif sebagai kreator konten, pelajar, dan juga pemilik kafe jamu Tjap Nyonya Kaya, yang mengusung filosofi mengangkat warisan tradisi ke era kekinian.

Kafe jamu Tjap Nyonya Kaya sendiri diketahui salah satu upaya Ryu untuk menghadirkan kembali minuman tradisional jamu dengan sentuhan modern.

Konsep ini bertujuan agar jamu dapat diterima dan dinikmati oleh generasi muda, sekaligus melestarikan kekayaan budaya Indonesia.

Di balik berbagai kiprahnya yang mengesankan, Ryu Kintaro memiliki sosok panutan sekaligus mentor utama dalam hidupnya, yakni sang ayah, Christopher Sebastian.

Christopher Sebastian dikenal luas sebagai seorang pebisnis berpengalaman yang memiliki ketajaman luar biasa dalam melihat berbagai peluang usaha.

Dia diketahui sebagai pendiri dan CEO Makko Group, sebuah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang termasuk otomotif dan F&B.

Peran Christopher Sebastian sebagai ayah sekaligus mentor sangat besar dalam membentuk mental bisnis Ryu.