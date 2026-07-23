Jadwal 16 Besar China Open 2026 Hari Ini: Indonesia Kembali Andalkan Ganda Putra

jpnn.com - JAKARTA - Pebulu tangkis Indonesia pada 16 besar ajang China Open 2026 kini tinggal tersisa tujuh.

Dari sektor tunggal putra harapan ada pada Jonatan Christie yang akan menantang wakil Singapura, Loh Kean Yew.

Tunggal putri juga tersisa satu seusai Putri Kusuma Wardani akan menantang wakil Thailand, Busanan Ongbamrungphan.

Ganda putra tercatat masih menempatkan tiga wakil yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi.

Adapun harapan di sektor ganda putri serta campuran tersisa Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum serta Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

Menarik ditunggu 16 besar ajang China Open 2026 yang rencananya akan digelar di Olympic Sports Center, Changzhou, Kamis (23/7) mulai pukul 08.00 pagi WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa langsung melalui streaming di Vidio.com. (fal/jpnn)

Jadwal wakil Indonesia pada 16 besar China Open 2026